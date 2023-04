Drama voor FC Groningen in slotfase van spookduel met NEC, degradatie lijkt onafwendbaar

De degradatie van FC Groningen lijkt nog slechts een kwestie van tijd. Vanmiddag gingen de noorderlingen voor de zevende keer op rij onderuit. Nu was NEC in het restant van het zaterdag gestaakte duel te sterk. De Nijmegenaren wonnen met 0-1 door een penalty van Jordy Bruijn.

In het troosteloze decor van een leeg stadion vocht Groningen voor een laatste sprankje hoop om degradatie uit de eredivisie te voorkomen. Vandaag niet winnen betekent dat de vier resterende wedstrijden twaalf punten moeten opleveren, in de wetenschap dat onder meer Ajax nog naar de Euroborg komt. De achterstand op plek zestien is zo groot dat zelfs bij een zege op NEC de noorderlingen bezig zouden zijn aan een kansloze missie.

Het duel met de Nijmegenaren, dat vanmiddag om 15.00 uur werd hervat met 17 minuten en 27 seconden op de klok, begon met een vrije trap voor de gasten op nauwelijks een meter van de plek waar het zaterdag misging. Een toeschouwer gooide vanaf de tribune een beker met drinken en raakte daarbij de grensrechter, waardoor de wedstrijd definitief werd gestaakt. NEC moest daardoor vandaag opnieuw de ruim 2 uur durende reis naar het Noorden maken.

Voor FC Groningen was er eveneens slecht nieuws. Trainer Dennis van der Ree moest ten opzichte van zaterdag noodgedwongen twee wijzigingen doorvoeren: Oliver Antman en Johan Hove bleken niet fit genoeg en werden vervangen door Luciano Valente en Laros Duarte. Tel daarbij op het uitvallen van Jetro Willems (hamstring) en Groningen had dus na 18 minuten al drie keer gewisseld.

Pas in de tweede helft kwam het duel in de Euroborg een beetje los, nadat voor rust nagenoeg niets voor beide doelen gebeurde. In de 47ste minuut was Landry Dimata met een kopbal voor NEC gevaarlijk, even later vuurde Ricardo Pepi namens FC Groningen richting doelman Jasper Cillessen (over).

De wedstrijd leek uit te draaien op een bloedeloze 0-0, maar het echte venijn zat echter in de staart. Zo’n 10 minuten voor het einde van de wedstrijd duwde Groningen-middenvelder Laros Duarte NEC-invaller Pedro Marques in het strafschopgebied onderuit, terwijl hij op het punt stond in kansrijke positie uit te halen. Het betekende rood voor Duarte en een penalty voor de uitploeg, rustig benut in de 84ste minuut door Jordy Bruijn.

In het slot werd de aanstaande degradant niet meer gevaarlijk, waardoor de club het negatieve clubrecord van zeven nederlagen op rij wederom evenaarde. Dat gebeurde eerder dit seizoen ook al. NEC houdt uitzicht op de play-offs voor Europees voetbal.

