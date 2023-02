Drama voor Davy Pröpper: middenvelder loopt week na rentree zware knieblessure op

De rentree van Davy Pröpper in het betaalde voetbal is een regelrecht drama. De spelmaker van Vitesse heeft zaterdag in Emmen een zware knieblessure opgelopen. Het seizoen van de 19-voudig international is zodoende voorbij.

Pröpper (31) heeft in Drenthe de voorste kruisband van zijn knie gescheurd. Dat is een zware kwetsuur in de sport. Er wacht de Arnhemmer een operatie en dan nog een maandenlange revalidatie. Hij keert voor de zomer niet terug bij Vitesse. Het herstel duurt al snel zes maanden.

Sabbatical

De kwetsuur komt hard aan bij Pröpper. De 19-voudig international was juist net weer begonnen met profvoetbal. Hij keerde terug na een sabbatical van een jaar, nadat hij het plezier in de sport had verloren. Hij wil vanwege de teleurstelling niet reageren.

Pröpper sloot anderhalve week geleden in competitieverband weer aan bij Vitesse. Hij keerde zo terug bij zijn oude club. In Arnhem brak hij als prof door. Daarna kwam hij uit voor PSV en Brighton & Hove Albion. Hij groeide in die jaren ook uit tot international van Oranje.

Goed getraind

Pröpper had zijn terugkeer zorgvuldig voorbereid. Hij trainde voor zijn rentree negen weken met de selectie van Vitesse. Daarbij speelde hij drie oefenwedstrijden. De spelmaker was topfit en genoot zichtbaar van het voetbal.

De Arnhemmer maakte zo vorige week ook zijn rentree in de hoofdmacht van Vitesse, als invaller in het duel met Heerenveen (3-1 zege Vitesse). Tegen FC Emmen (2-2) startte hij in de basis. Hij verliet het veld 20 minuten voor tijd met een pijnlijke knie.

Pure pech

De blessure van Pröpper vond plaats op kunstgras. Maar de kwetsuur wordt door medisch specialisten bestempeld als ‘pure pech’. Bij Vitesse heerst teleurstelling en medeleven met Pröpper.

,,Dit is een grote dreun voor zowel Davy als Vitesse”, stelt technisch directeur Benjamin Schmedes van Vitesse. ,,Hij is uiteraard aangeslagen en zal tijd nodig hebben om dit nieuws te verwerken. Uiteraard zullen wij Davy alle steun geven die hij nodig heeft. We wensen hem ontzettend veel sterkte.”

