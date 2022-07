Doorbraak: Luuk de Jong gaat terug naar PSV

Luuk de Jong is op weg terug naar PSV. Er is een doorbraak bereikt in de onderhandelingen tussen de Eindhovense club en Sevilla FC, zo bevestigen inmiddels meerdere bronnen. Verwacht wordt dat hij dit weekend al aansluit bij de groep, al moet hij nog wel de medische keuring goed voltooien.

IJs en weder dienende is De Jong dus komend seizoen weer PSV’er, iets wat tussen 2014 en 2019 ook al het geval was. In die periode won hij drie titels met PSV en daarna ging hij voor 15 miljoen euro naar Sevilla FC.

Olievlek

De aanstaande transfer is door PSV niet officieel bevestigd, maar wel door betrouwbare bronnen aan het ED. Sevilla FC ging vrijdagavond de fout in door alvast een afscheidsbericht te plaaten op de eigen website. Dat werd later vliegensvlug verwijderd, maar een aantal gebruikers van sociale media verspreidde het en toen ging het als een olievlek rond.

De Jong meldt zich dit weekend voor een medische keuring in Eindhoven en kan dan komende week bij PSV aansluiten op het trainingskamp van de club in het Duitse Marienfeld. Zijn komst was topprioriteit voor Ruud van Nistelrooij.