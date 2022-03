Door Louis van Gaal genegeerde Ryan Gravenberch wel bij Jong Oranje

Heel wat Brazilia­nen bij PSV hadden duwtje in de rug nodig, Mauro Júnior moet eerder afgeremd worden

PSV doet nog altijd volop mee in de titelrace, omdat de ploeg een paar spelers in de selectie heeft die in de allerslechtste wedstrijden in elk geval een leeuwenhart tonen. Mauro Júnior is er eentje van.

28 februari