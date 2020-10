Door corona getroffen El Allouchi weer terug, maar nog niet topfit: ‘In twee weken 3,5 kilo afgevallen’

In de provisorisch ingerichte perskamer, een buitenruimte in de hoek van het Rat Verlegh Stadion waar de wind vrij spel heeft, blijft de afstand van anderhalve meter tot Mounir El Allouchi netjes gewaarborgd. ,,Ik moet meer oppassen voor jou, dan jij voor mij. Misschien ben jij wel positief", zegt de net herstelde coronapatiënt.



Het gaat, naar omstandigheden, goed met de 26-jarige Roosendaalse middenvelder. ,,Sinds twee dagen ben ik weer aan het trainen, ik heb een zware periode achter de rug. Zo'n tien dagen eigenlijk na de wedstrijd tegen Jong Ajax (vrijdag 2 oktober, red.). Ik ben een aantal dagen goed ziek geweest, echt ziek. Het was heel apart. In het begin had ik wat geur- en smaakverlies. Eerst dacht ik dat er weinig aan de hand was. Ik ben vaker verkouden. Op een gegeven moment kon ik nauwelijks staan. Ik lag op de bank en als ik opstond, werd het licht in mijn hoofd. Ik had het koud, kreeg rillingen. 's Nachts heel veel zweten. En als ik midden in de nacht wilde opstaan, viel ik bijna flauw. Ik moest me vasthouden aan de deur om niet te vallen.”