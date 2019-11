Donk, Biseswar en Nelom versterken Surinaams voetbalteam

Keuken Kampioen Divisie Krachtig statement tegen racisme: twintig clubs staan na aftrap minuut stil

20:29 In tien wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie hebben twintig ploegen een minuut na de aftrap niet gevoetbald. Zo voeren de voetballers actie na de racistische teksten van FC Den Bosch-supporters richting Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira. Op alle borden in de stadions verscheen het bericht: ‘Racisme? Dan voetballen we niet.’