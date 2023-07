Domper voor defensief zwak Ajax in oefenduel met Anderlecht: ‘We hebben pijnpunten wel gezien’

Over veel luxe beschikte Maurice Steijn in zijn verdediging al niet, maar zaterdag bleek dat in Calvin Bassey de volgende optie wegviel. Of beter gezegd vrijdagavond, toen Ajax met Fulham een akkoord bereikte over een transfersom van - in totaal - dik twintig miljoen euro.

De volgende ochtend werd met Bassey afgesproken geen risico’s te nemen. De Nigeriaanse verdediger kreeg afgelopen week in een onderhoud van Steijn te horen dat hij een eerlijke kans zal krijgen, maar vooralsnog wel spelers voor zich moet dulden in de pikorde. Hoewel zijn management tot vanmorgen bleef beweren dat Bassey zich wilde revancheren voor zijn eerste seizoen waarin hij vooral aan de bal maar niet kon aarden, lijkt de Nigeriaanse verdediger nu toch echt op weg naar Londen.

Als Bassey daar komende week tekent, heeft Steijn nog minder te kiezen voor het hart van zijn verdediging. Niet voor niets wilde technisch directeur Sven Mislintat Ajax daar als eerst versterken. En dat was ver voor Jurriën Timber naar Arsenal vertrok. De Duitser had voor diens erfenis drie kandidaten. Van dat lijstje zal hij na het waarschijnlijke vertrek van Bassey niet één, maar twee mandekkers (waaronder de Kroaat Josip Sutalo) naar Ajax proberen te halen.

Volledig scherm © ANP

Dat de spoeling in de achterhoede steeds dunner in plaats van ruimer wordt, was in de Belgische hoofdstad wel te merken. Daar vormden Olivier Aertssen (18) en Jorrel Hato (17) het centrum. Het duo is samen jonger dan de voor Ajax bekende aanvoerder van de tegenstander. Jan Vertonghen (36) gaf leiding aan de defensie van Anderlecht, dat vorig seizoen nog op de elfde plek eindigde.

Vertonghen zag een andere oud-Ajacied, Kasper Dolberg, de score na dik tien minuten openen. Op links vond Paarswit Louis Patris, die de nieuwe Deense spits van Anderlecht alleen voor de keeper zette. Dolberg rondde, nadat hij was weggedraaid bij Aertssen, subtiel af met een stiftje, waar de onder de lat van Ajax teruggekeerde Geronimo Rulli geen antwoord op had (1-0, zie video hieronder).

Ook de tweede grote kans van Anderlecht voor rust ontstond op Ajax’ linkerflank. Ditmaal was het rechtsbuiten Anders Dreyer die zich had laten uitzakken en vervolgens vrij baan kreeg. Rulli redde uiteindelijk, maar al snel was duidelijk hoe Ajax alweer naar defensieve zekerheid hunkert. ,,Bijna elke aanval van Anderlecht was een kans”, draaide ook Steijn er niet omheen.

De nieuwe trainer sloot na afloop niet uit dat Ajax ook nog voor een linksback de markt opgaat. Op die plek kreeg Anass Salah-Eddine de voorkeur boven de niet okselfrisse Owen Wijndal. De van Twente teruggekeerde huurling wist die kans echter niet met twee handen te grijpen.

Matchcenter

Check alle programma's, uitslagen en standen uit de topcompetities in Spanje, Italië, Frankrijk, Duitsland, Engeland, België én Nederland in ons matchcenter. Check hieronder al onze podcasts én voetbalvideo's.

En aanvallend? Voor rust kwam Ajax niet verder dan mislukte schietpogingen van Devyne Rensch en Davy Klaassen. In de tweede helft speelden de Amsterdammers wel een handvol behoorlijke kansen bij elkaar, waarbij Kenneth Taylor (paal) en Mo Kudus (lat) het dichtst bij de gelijkmaker kwamen. Invaller Mohamed Daramy faalde oog in oog met de Anderlecht-goalie.

In het laatste kwartier liep Ajax, waar Branco van den Boomen zich opnieuw manifesteerde als een speler voor de basis, alsnog tegen een dikke oefennederlaag aan. Eerst was het Aertssen, die aan de bal wél prima functioneerde, die de ingevallen keeper Jay Gorter verraste, waarna Benito Raman de eindstand met een diagonale schuiver op 3-0 bepaalde.

Zo leed Steijn zijn eerste (officieuze) nederlaag met Ajax, al was dat zijn laatste zorg. ,,We hebben denk ik wel kunnen zien waar de pijnpunten liggen", wees hij op zijn verdediging, waar hij spoedig - en het liefst tijdens het trainingskamp in Duitsland komende week al - de eerste aanwinst hoopt te presenteren.

Beluister hier onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze laatste voetbalvideo's