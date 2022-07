Dominique Janssen door rampspoed bij Leeuwinnen terug in het centrum: ‘Ik vond het wel heel vervelend’

Het tekende zich al af in de laatste maanden voor het EK: dat bondscoach Mark Parsons in Dominique Janssen de beste linksback van het Nederlands Elftal zag. De flexibele verdediger annex middenvelder staat bij de Duitse kampioen VfL Wolfsburg altijd in de as opgesteld en voelt zich daar ook het meest senang. Sterker nog, ze wíl helemaal geen linksback spelen. Maar ja, als de plicht roept, dan moet het maar, dacht ze.