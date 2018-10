Dolberg: Mijn lichaam moet nog steeds wennen aan topvoetbal

Door Daniël Dwarswaard



1. Mijn blessures zijn niet alleen pech

Dolberg: ,,Klopt. Kijk, ik ben er maanden uit geweest met een ­gecompliceerde voetblessure. De artsen hadden het ook niet vaak gezien. Dat is dus wel pure pech. Maar in algemene zin is het natuurlijk niet alleen pech. Ik heb ook wat kleine spierbles­sures gehad. Mijn lichaam heeft moeten wennen aan topvoetbal. En dat moet het nog steeds. Ik kwam heel snel in het eerste elftal en speelde daar twee keer per week op hoog niveau. Of mijn lichaam daar wel klaar voor was? Het was gek geweest als mijn lijf er klaar voor was. Maar het ging toen goed. Het voelt niet alsof ik nu de prijs betaal voor die periode, maar ik moet wel hard blijven werken om mijn lichaam sterker te maken. Om blessures te voor­komen voordat ze er überhaupt zijn. Ik ben twintig jaar en moet mijn eigen ­lichaam nog beter leren kennen.’’