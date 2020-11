Doelpuntloze Berghuis belangrijk in de basis: ‘Nu nog een kwestie van afronden’

Steven Berghuis had gisteravond, in tegenstelling tot vorige interlands, eindelijk een basisplek te pakken in een belangrijk duel voor Oranje. De Feyenoorder oogde fris in het Nations League duel tegen Bosnië en was met een assist bij het eerste doelpunt van Wijnaldum belangrijk. Nu ontbreekt alleen de goal nog in Oranje.

Berghuis hield weinig goede herinneringen over aan de vorige interlandperiode in oktober. De aanvaller van Feyenoord deed het in de oefenwedstrijd van Oranje tegen Mexico (0-1) prima en dacht daarmee een basisplaats te hebben afgedwongen voor de wedstrijden om de Nations League tegen Bosnië en Herzegovina (0-0) en Italië (1-1).

Bondscoach Frank de Boer hield Berghuis tegen Bosnië echter aan de kant en bracht hem pas twintig minuten voor tijd in het veld. De 28-jarige buitenspeler zorgde direct voor dreiging en De Boer zei na afloop dat hij toch beter met Berghuis in de basis had kunnen beginnen. De beloning bleef ook drie dagen later tegen Italië uit omdat De Boer toen uit tactische overwegingen koos voor een 5-3-2-opstelling, zonder buitenspelers dus.

Berghuis heeft zijn kans nu alsnog gegrepen. Na zijn basisplaats in de oefenwedstrijd van Spanje (1-1) mocht hij zondag ook eindelijk vanaf het begin meedoen in een wedstrijd waar het er echt om ging, tegen Bosnië en Herzegovina in de Nations League (3-1) was hij betrokken bij de tweede en derde goal. Ook gaf hij een assist op de afgekeurde goal van Luuk de Jong.

Terugkijkend op de telerstellingen van de interlands in oktober zegt de 29-jarige: ,,Zo negatief zat ik er niet in. Je moet gewoon leveren als aanvaller. Daar is niets mis mee, dat is ook terecht. Het is Oranje.”

Vertrouwen

Volgens Feyenoord-trainer Dick Advocaat was het zelfvertrouwen bij Berghuis juist wat afgenomen en was dat de verklaring dat hij vorige maand even een wat mindere periode kende. ,,Ik denk dat Steven die veertien dagen in Zeist geweldig heeft getraind maar de beloning niet gekregen heeft. Misschien heeft dat toch een bepaalde indruk op hem gemaakt, want bij ons is het de laatste weken duidelijk minder", zei de Kleine Generaal eerlijk.

Advocaat krijgt nu een speler met zelfvertrouwen terug. Berghuis was tevreden met het spel van Oranje en ook met zijn eigen optreden. ,,We speelden tegen een ploeg die inzakt en weinig initiatief neemt. Dan moet je verrassend zijn. We hadden veel diepte en loopacties op de juiste momenten. Ik denk dat we in de eerste helft drie goede doelpunten maken, waarvan er eentje zwaar onterecht af werd gekeurd. Dat was jammer. Er zat wel genoeg verrassing in om zo'n tegenstander kapot te spelen", aldus Berghuis.

Volledig scherm Toch wacht Berghuis nog altijd op zijn eerste doelpunt voor Oranje © BSR Agency

Doelpuntloos

De Feyenoorder kreeg zelf na rust twee grote kansen. ,,Die moeten allebei zitten. Dan ben ik kwaad op mezelf", zei hij. Berghuis wacht zo ook na twintig interlands nog op zijn eerste doelpunt voor Oranje. ,,Ik ben niet echt heel nadrukkelijk op zoek. Ik probeer bij te dragen aan het elftal, door naar voren creatief te zijn en doelpunten te maken. Zoals ik dat ook bij Feyenoord doe.‘’

Bij de club uit Rotterdam gaat het afmaken Berghuis beter af. De rechtsbuiten scoorde al acht keer in de eredivisie. Woensdag tegen Polen staat Berghuis voor een nieuwe kans, anders wacht een negatief record. Als Berghuis niet scoort, wordt hij de enige aanvaller in de geschiedenis van Oranje die niet heeft gescoord in zijn eerste 21 wedstrijden en evenaart hij Frank Wels.

De aanvaller is hoopvol: ,,Ik kom wel in scoringspositie, daar ben ik wel tevreden over. Nu is het nog een kwestie van afronden."