Doelpunten tellen bij PSV: zonder overdreven positief te begroten komt teller al rond de 100 uit

Op de training in Marienfeld is Joey Veerman even helemaal het mannetje. In een partijspel vijf tegen vijf scoort hij drie keer in een halve minuut. Allemaal bekeken schoten in de hoeken naast de keeper. Terwijl Veerman geniet van zijn moment, steekt trainer Ruud van Nistelrooij lachend een duim omhoog.