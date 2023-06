Do-or-die voor Jong Oranje tegen stuntend gastland Georgië: ‘Maar het spel geeft heel veel vertrouwen’

Column Willem van Hanegem | Als het straks misgaat op weg naar het EK, gaat de kop van Ronald Koeman eraf

Dat er zorgen zijn over de staat van het huidige Oranje is volkomen begrijpelijk, oordeelt Willem van Hanegem na het zien van de troostfinale tegen Italië. Hij raadt bondscoach Ronald Koeman aan om vooral heel direct te zijn, want de spelers zijn dat duidelijk niet tegen elkaar.