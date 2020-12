Dit zijn de tops en flops van de eerste seizoenshelft

Door Nik Kok



Philipp Max kreeg in de eerste seizoenshelft de hoogste cijfers in het AD Spelersklassement. Daarmee kan geconcludeerd worden dat de Duitser een perfecte zomeraanwinst is geweest voor de voorlopige nummer 2 PSV. Max blijft de keepers Joël Drommel (Twente) en Kostas Lamprou (RKC) net voor. Drommel ontwikkelde zich dit seizoen zelfs zo spectaculair dat hij een invitatie kreeg voor Oranje. Opvallend is dat vijf spelers in deze tussentijdse top 10 zomeraanwinsten zijn. De technisch directeuren kunnen tevreden zijn.

Lassana Faye kreeg in de eerste seizoenshelft de laagste cijfers van de AD-verslaggevers. De verdediger maakt een moeilijk seizoen door met ADO Den Haag en is ook zeker niet de enige speler van die club in de voorlopige ‘Flop 10'. In dat klassement ook drie noteringen voor VVV, dat in oktober na de 13-0 tegen Ajax twee 2'en en acht 3'en mocht bijschrijven. Opvallend is nog wel dat Rai Vloet van Heracles in de lijst staat. De aanvallende middenvelder is topscorer van de club en maakte zeven goals in veertien wedstrijden. De laatste daarvan dateert echter al van begin november.

De beste per club

• Luuk Koopmans (ADO Den Haag, 5,75): De Haagse doelman kan zich nog enigszins onttrekken aan het zeer moeizame seizoen dat zijn club tot nu toe doormaakt.



• Daley Blind (Ajax 6,46): Zo soeverein als het vorige seizoen speelt Daley Blind niet, maar de verdediger is nog wel steeds de best gewaardeerde speler van de Amsterdammers.



• Teun Koopmeinders (AZ, 6,64): De aanvoerder doorstond in de roerige eerste maanden van dit seizoen elke storm die er over AZ raasde en was een leider op wie het team kon bouwen.



• Jorrit Smeets (Fortuna Sittard, 6,05): Oogt soms wat anoniem, maar de aardig presterende Limburgers hebben in hem hun beste kracht.

Volledig scherm Jorrit Smeets, dit seizoen de beste van Fortuna Sittard (rechts) en Marcos Senesi, de beste van Feyenoord. © BSR Agency

• Marcos Senesi (Feyenoord, 6,43): De meest constante factor in Rotterdam-Zuid. De Argentijnse verdediger scoorde dit seizoen pas één onvoldoende.



• Abdou Harroui (Sparta, 6,38): Een van de pijlers van het succes van Sparta is Abdou Harroui. Speelt de beste speler van Sparta ook in de tweede seizoenshelft nog voor de club?

Flop 10 1. Lassana Faye (ADO Den Haag) 5,17

2. Christian Kum (VVV) 5,18

3. Michiel Kramer (ADO Den Haag) 5,35

4. Leeroy Owusu (Willem II) 5,35

5. Roy Gelmi (VVV) 5,36

6. Teun Bijleveld (Heracles) 5,41

7. Nicolai Laursen (FC Emmen) 5,41

8. Nick Bakker (FC Emmen) 5,50

9. Danny Post (VVV) 5,55

10. Milan van Ewijk (ADO Den Haag) 5,57

11. Rai Vloet (Heracles)5,57

• Azor Matusiwa (FC Groningen, 6,46): Coach Danny Buijs bouwt zijn team op een degelijk middenveld, daar is deze mannetjesputter de belangrijkste pion is.



• Pawel Bochniewicz (Heerenveen, 6,50): Niet Joey of Henk Veerman is de beste Heerenveen-speler, maar deze Poolse aanwinst. Hij bleek constanter dan zijn Volendamse ploeggenoten en haalde nooit een onvoldoende.



• Sylvester van der Water (Heracles, 5,95): Was bijna vertrokken naar Miami, maar die transfer ketste af. Daarna zette Van der Water zijn schouders er weer onder in Almelo.

Volledig scherm Sylvester van der Water. © ANP Sport

• Giorgos Giakoumakis (VVV, 5,77): Hij is een van de revelaties van de eerste seizoenshelft en VVV dankt het aan zijn goals dat het niet nog lager staat.



• Philipp Max (PSV, 6,79): De beste speler van de eredivisie voetbalt voorlopig in Eindhoven. Max is al het hele seizoen van grote waarde voor PSV. Onder andere vanwege zijn opvallend grote aandeel in het aantal doelpunten van de club.



• Kostas Lamprou (RKC, 6,77): Als relatief kleine keeper werd Kostas Lamprou de afgelopen jaren nogal eens belachelijk gemaakt, maar de Griek lijkt in Waalwijk uitstekend op zijn plaats

Top 10 1. Philipp Max (PSV, 6,79)

2. Joël Drommel (FC Twente) 6,78

3. Kostas Lamprou (RKC) 6,77

4. Teun Koopmeiners (AZ) 6,61

5. Riechedly Bazoer (Vitesse) 6,58

6. Wout Brama (FC Twente) 6,57

7. Danilo (FC Twente) 6,53

8. Pawel Bochniewicz (Heerenveen) 6,50

. Jesper Karlsson (AZ) 6,50

. Julio Pleguezuelo (FC Twente) 6,50

. Jacob Rasmussen (Vitesse) 6,50

• Joël Drommel (FC Twente, 6,79): Joël Drommel staat ook dit jaar weer hoog in het cijferklassement en is nu tevens op de radar van de bondscoach beland. Die eerste oproep voor het Nederlands elftal tekent zijn ontwikkeling.



• Riechedly Bazoer (Vitesse, 6,58): In de achterste linie van het uitstekend presterende Vitesse is deze voormalige middenvelder op zijn 24ste aan een soort tweede voetballeven begonnen.



• Django Warmerdam (FC Utrecht, 6,07): Van alle zomeraanwinsten van FC Utrecht was hij vermoedelijk de minst in het oog springende, maar de linksback, overgekomen uit Groningen, is inmiddels niet meer weg te denken uit de Utrechtse basiself.

Volledig scherm Django Warmerdam. © ANP

• Sebastian Holmén (Willem II, 6,04): In dit bijzonder matige seizoen van de Tilburgers is Holmén (vorig jaar één van de uitblinkers) nog steeds de beste van het stel, al scoort ook de Zweedse verdediger beduidend lager dan voorheen.



• Kenneth Paal (PEC Zwolle, 6,40): Deze ijverige linksback blijft zijn tobbende ploeggenoten bij PEC voorlopig ruim voor in het spelersklassement. Niet voor niets verspeelde zijn club uitgerekend een karrenvracht aan punten toen hij enkele wedstrijden niet meedeed.