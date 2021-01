Dit zijn de tegenstanders van Jong Oranje in de kwalificatie voor het EK van 2023

LotingJong Oranje neemt het in de kwalificatiereeks voor het EK van 2023 onder meer op tegen Zwitserland. De Nederlandse voetbaltalenten, die bij de loting in pot 1 met daarin de groepshoofden zaten, werden in poule E verder gekoppeld aan Bulgarije, Wales, Moldavië en Gibraltar. Jong Zwitserland doet evenals Jong Oranje mee aan het komende EK in Hongarije en Slovenië.

De Nederlandse ploeg van bondscoach Erwin van de Looi plaatste zich als groepswinnaar voor de eindronde, die in twee delen wordt gehouden. Eind maart is de groepsfase. Jong Oranje neemt het in de poule op tegen Roemenië, Duitsland en gastland Hongarije. De twee beste landen gaan door naar de knock-outfase, die tussen 31 mei en 6 juni wordt gespeeld.



In maart begint ook al de kwalificatie voor het EK 2023 in Georgië en Roemenië. De kwalificatiereeks loopt tot de zomer van 2022. De negen poulewinnaars en de beste nummer 2 plaatsen zich rechtstreeks voor de eindronde. De overige landen die als tweede eindigen, strijden in de play-offs om de resterende vier tickets. De twee gastlanden zijn al zeker van deelname.

,,Op het oog is dit voor ons een goede loting. Ten opzichte van voorgaande jaren is het natuurlijk een voordeel dat we nu zelf in pot 1 zaten. Hierdoor hebben we een aantal sterkere tegenstanders ontlopen”, zei Van de Looi.

,,Van Zwitserland weten we dat het een geduchte tegenstander is. Als Jong Oranje hebben we zelfs nog nooit van Zwitserland gewonnen. Bulgarije en Wales waren zeker niet de minste tegenstanders uit pot 3 en 4 en mogen we ook niet onderschatten. Kortom, er zit volop uitdaging in de aankomende EK-kwalificatiecyclus, maar ons opnieuw voor het EK plaatsen is zeker realistisch.”

Het EK van 2023 wordt in de maanden juni en juli gehouden. De wedstrijddagen, aanvangstijden en speellocaties worden op een later moment bepaald.

Volledig scherm Erwin van de Looi. © BSR Agency