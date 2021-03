Dit zijn de rapportcijfers van Oranje na de rampavond in Istanboel

Video Brobbey wilde na duel met Lille alsnog bij Ajax blijven: ‘Ik zei: ik blijf, ik teken’

22 maart Het had niet veel gescheeld of Brian Brobbey had zijn contract bij Ajax vorige maand alsnog verlengd. Dat zei de 19-jarige aanvaller maandag in Zeist, waar hij zich meldde bij Jong Oranje. Brobbey doet vanaf woensdag met het elftal van bondscoach Erwin van de Looi mee aan de groepsfase van het Europees kampioenschap in Hongarije.