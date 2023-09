Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Ajax en AZ in de Europa League en Conference League

Column Sjoerd Mossou | Jordy Zuidam & Frans van Seumeren zijn in Utrecht net zoiets als Suske & Wiske

Columnist Sjoerd Mossou kijkt vol verwondering naar het trainerskerkhof bij FC Utrecht – en vraagt zich af of het wel slim is dat eigenaar Frans van Seumeren mede het technisch beleid bepaalt. ,,Van Seumeren zou zich af moeten vragen of dat model nog wel toekomst heeft.”