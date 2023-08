Dit zijn de laatste hordes voor Ajax, PSV, AZ en FC Twente op weg naar Europese groepsfases

PSV

PSV speelde in de derde voorronde van de Champions League tegen Sturm Graz en versloeg de Oostenrijkers relatief eenvoudig: 4-1 in het heenduel en de ploeg van trainer Peter Bosz won in Oostenrijk met 3-1. Daarmee staan de Eindhovenaren in de play-offsronde voor de Champions League. Het eerste duel is uit en de return in eigen huis.

De volgende tegenstander is Rangers FC. De Schotten, waar afgelopen donderdag Danilo, Sam Lammers en Cyriel Dessers de voorhoede vormden, wonnen de eerste ontmoeting met 2-1. Dessers was verantwoordelijk voor de 2-0. In Zwitserland werd het 1-1.

Ajax

Ajax stroomt pas in tijdens de laatste kwalificatieronde van de Europa League en hoeft dus slechts één tegenstander te verslaan om het hoofdtoernooi te bereiken. De Amsterdammers stuiten op Ludogorets, dat donderdagavond de return tegen Astana met 5-1 won, ruim voldoende na de 2-1 van vorige week. Ajax speelt donderdag 24 augustus eerst een uitwedstrijd tegen de regerend landskampioen van Bulgarije. De return in de Johan Cruijff Arena is een week later. De winnaar van de ontmoeting plaatst zich voor de poulefase van het tweede clubtoernooi van Europa. Bij Ludogorets staat de Nederlandse keeper Sergio Padt, afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax, onder contract. De voormalig doelman van FC Groningen deed niet mee in de met 5-1 gewonnen wedstrijd.

AZ

Voor AZ gaat het Europese avontuur na de dubbele zege op Santa Colombo (Andorra) verder met een duel met het Noorse SK Brann uit Bergen. Een nederlaag in de dubbele ontmoeting betekent meteen uitschakeling en geen Europees voetbal. De Noorse club won voor eigen publiek in Bergen de return tegen FC Arouca met 3-1 en werkte daarmee de 2-1-nederlaag van vorige week in Portugal weg. De ploeg van trainer Eirik Horneland scoorde drie keer in de eerste helft. FC Arouca deed kort na rust wel iets terug, maar wist er geen verlenging uit te slepen.

De Alkmaarse club bereikte vorig seizoen via de voorrondes het hoofdtoernooi van de Conference League en wist daarin zelfs door te dringen tot de halve finales. West Ham United bleek daarin te sterk en won vervolgens het toernooi.

FC Twente

FC Twente bereikte zonder problemen de play-offs van de Conference League. De club uit Enschede won ook de uitwedstrijd tegen het Letse Riga FC. Het werd in Riga 3-0 door doelpunten van Daan Rots en de invallers Gijs Besselink en Naci Ünüvar. FC Twente neemt het in de play-offs op tegen de Turkse topclub Fenerbahçe, van onder meer oud-Ajacied en voormalige FC Twmnete-speler Dusan Tadic. De Turken knokten zich voorbij het Sloveense Maribor.

Feyenoord

Landskampioen Feyenoord hoefde als enige Nederlandse club geen voorronde te spelen om zich te plaatsen: de kampioen van Nederland is verzekerd van een plek in het grootste clubtoernooi. Omdat Manchester City de Treble won, zitten de Rotterdammers tijdens de loting zelfs in pot 1. Daardoor ontloopt Feyenoord de kampioenen van de grootste voetballanden.

