Dit zijn de keuzes die PSV kan maken voor een nieuwe trainer: het uur U nadert

Uitblinker Jordy Clasie kon genieten van landstitel Feyenoord, maar houdt gemengde gevoelens over aan seizoen AZ

Jordy Clasie speelde misschien wel het beste seizoen uit zijn carrière en werd in mei bovendien Speler van de Maand bij deze krant, maar toch kijkt hij met gemengde gevoelens terug op het AZ-seizoen. ,,Als we willen doorgroeien moeten we écht stabieler worden.”