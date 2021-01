Dit zijn de 10 duurste spelers uit de eredivisie ooit

Met het aantrekken van Sebastien Haller (22,5 miljoen euro) heeft Ajax de duurste eredivisiespeler ooit in de selectie. De Fransman neemt het record over van Miralem Sulejmani.

1. Sébastien Haller: 22,50 miljoen euro

Ajax heeft het eigen transferrecord en daarmee ook het eredivisierecord met zo'n 6 miljoen euro verbroken. De Amsterdammers betalen voor hun nieuwe spits 22,50 miljoen euro, in termijnen, aan West Ham United dat zelf 50 miljoen euro voor hem overmaakte aan Eintracht Frankfurt.

2. Miralem Sulejmani: 16,25 miljoen euro

Ajax verpulverde het transferrecord door in 2008 een smak geld neer te leggen voor Miralem Sulejmani. Maar de aanvaller die voor 16,25 miljoen euro overkwam van SC Heerenveen bleek de druk niet aan te kunnen en vertrok in 2013 transfervrij naar Benfica. Momenteel speelt hij in Zwitserland voor Young Boys.

3. Daley Blind: 16 miljoen euro

In de zoektocht naar meer ervaring in de ploeg kwam Ajax uit bij Daley Blind. Het kind van de club verkaste in de zomer van 2014 naar Manchester United (17,50 miljoen euro) en bewandelde vier jaar later de omgekeerde weg voor 16 miljoen euro, een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot 20,5 miljoen euro.

4. Antony: 15,75 miljoen euro

Een jaar geleden trok Ajax Antony aan voor 15,75 miljoen euro. De Braziliaanse vleugelaanvaller speelde bij Sao Paulo (net als David Neres). Daarmee troefde de club onder meer Manchester City en Borussia Dortmund af. Het transferbedrag kan door bonussen oplopen tot 21,75 miljoen euro.

5. Quincy Promes: 15,70 miljoen euro

Quincy Promes completeert de top 5 van duurste eredivisiespelers ooit. Hij stond in de zomer van 2019 hoog op de wensenlijst van Erik ten Hag, die met de aanvaller samenwerkte bij Go Ahead Eagles. Dus trok Ajax de portemonnee voor de vleugelspeler, die nog bij Sevilla onder contract stond en de jeugdopleiding van de Amsterdamse club doorliep. Het prijskaartje: 15,70 miljoen euro.

6. Edson Álvarez: 15 miljoen euro

Ajax kaapte Edson Álvarez in de zomer van 2019 voor 15 miljoen euro weg bij het Mexicaanse América. De middenvelder is geen onbetwiste basisspeler onder trainer Ten Hag en wil daarom (tussentijds) vertrekken.

7. Mateja Kezman: 14 miljoen euro

De eerste PSV'er in deze lijst. De 14 miljoen euro die PSV aan Partizan Belgrado overmaakte in 2000, betaalde zich uit. Kezman kroonde zich drie keer tot topscorer van de eredivisie en vertrok in de zomer van 2004 naar Chelsea voor 7,5 miljoen euro. Inmiddels geniet de 41-jarige aanvaller van zijn voetbalpensioen.

8. Dusan Tadic: 13,70 miljoen euro

De eredivisie maakte in 2010 al kennis met Dusan Tadic. Via FC Groningen, FC Twente en Southampton belandde de aanvaller in 2018 bij Ajax, dat 13,70 miljoen euro voor hem betaalde. Inmiddels is hij de onbetwiste aanvoerder in Amsterdam.

9. Razvan Marin: 12,50 miljoen euro

Een flop, net als Sulejmani. Razvan Marin kwam bij Ajax nooit uit de verf en vertrok afgelopen zomer alweer na één seizoen uit Amsterdam op huurbasis naar Cagliari, dat de optie tot koop (10 miljoen euro) heeft gelicht.

10. Hirving Lozano: 12,50 miljoen euro

Een sensatie op de flank in Eindhoven. Hirving Lozano kwam op 1 juli voor 12,50 miljoen euro over van het Mexicaanse Pachuca en ontwikkelde zich zo snel dat hij daarmee een transfer naar Napoli afdwong. De Italianen betaalden 35 miljoen euro voor de vleugelspeler die dit seizoen zeven keer scoorde in vijftien competitieduels.

