Dit zijn alle wintertransfers van de eredivisie op een rij

Samenvatting Zahavi blij met goede start van 2021: ‘Laten we 2020 maar snel vergeten’

10 januari Eran Zahavi scoorde vandaag twee keer in de eerste 21 minuten tijdens Ajax - PSV, maar het was niet genoeg voor de overwinning: 2-2. De 33-jarige spits uit Israël was na afloop wel blij en opgelucht met zijn goede start van het nieuwe jaar.