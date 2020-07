Dit zijn álle eredivisiewedstrijden voor 2020-2021

Compleet programma Eredivisie: Zes toppers, inclusief klassieker Ajax-Feyenoord, in januari

7:48 De eredivisie krijgt volgend seizoen januari als topper- en klassiekermaand. Liefst zes onderlinge duels tussen Ajax, Feyenoord, PSV en AZ worden dan gespeeld. In het officiële competitieprogramma dat de KNVB vanochtend vrijgaf, is zoals aangekondigd maximale flexibiliteit ingebouwd. Van speelronde 22 tot en met 34 staan alleen de affiches nu al vast. De precieze speeldagen en aftraptijden volgen pas in de week voor kerst.