‘Dit zal niemand meer vergeten, niet normaal’

Go Ahead pakt in extremis een punt, Deul doet Jong Ajax pijn

28 januari In de Keuken Kampioen Divisie heeft Go Ahead Eagles een misstap begaan in de strijd bovenin, al kwam het met een 1-1 gelijkspel bij SC Cambuur nog goed weg. Op andere velden waren er zeges voor Jong PSV, RKC Waalwijk en FC Volendam, waar Boy Deul met drie goals de grote held was.