Dit moet je weten voor de zevende speelronde

• Heerenveen is al zestien wedstrijden tegen Ajax zonder zege. In augustus 2013 pakten de Friezen in eigen huis voor het laatst een punt tegen de Amsterdammer. Het werd 3-3, mede door twee assists van Hakim Ziyech die toen nog voor de Friezen speelde.



• Voor de derde keer in de historie van de eredivisie is Heerenveen ongeslagen in de eerste zes duels. Dat gebeurde eerder in het seizoen 1993-1994 en 1997-1998. In dat laatste seizoen bleef de ploeg zelfs zeven wedstrijden op rij ongeslagen.