Dit moet je weten van Dinamo Kiev

Wellicht is het een kleine geruststelling dat Ajax al weet hoe het is om Dinamo Kiev uit te schakelen in deze fase van het toernooi. In het seizoen 2010/2011 speelde Ajax gelijk in de uitwedstrijd (1-1), waarna het karwei in de Arena werd geklaard. Luis Suárez en Mounir El Hamdaoui zorgden voor de treffers in de 2-1-zege op de Oekraïners. Voor Dinamo was Andrij Sjevtsjenko trefzeker - en daarmee weet je meteen wie de bekendste speler in de historie van de club is.