Dit is waarom Ron Jans voor FC Utrecht kiest: ‘In Nederland een van de mooiste uitdagingen die je aan kunt gaan’

FC Transfer­vrij: deze Nederlan­ders en oud-eredivisio­nis­ten zijn gratis op te pikken

Met het sluiten van de Nederlandse transfermarkt is het voor clubs uit de eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie niet meer mogelijk spelers te kopen. Wel kunnen zij winkelen in het magazijn van transfervrije spelers die nog niet weten waar hun toekomst ligt. Deze site zet een fictief team met een aantal van deze free agents in de etalage. Duiken zij binnenkort nog ergens op?