Dit is waarom Feyenoord nog kampioen wordt als het zo doorgaat

Met Advocaat aan het roer verkleinde Feyenoord het gat met koploper Ajax van vijftien naar zeven punten. Daar had De Kleine Generaal twaalf wedstrijden voor nodig. Dat betekent dat Feyenoord per wedstrijd gemiddeld 0,67 punt inloopt op de Amsterdamse rivaal.

Een simpel rekensommetje biedt hoop voor alle Feyenoord-supporters. Met nog elf resterende wedstrijden komt Feyenoord in dit tempo op gelijke hoogte met Ajax. Als het per duel gemiddeld 0,67 punt blijft inlopen, maakt Feyenoord 7,3 punt goed. Dat zou betekenen dat Feyenoord en Ajax aan het eind van het seizoen op gelijke hoogte zouden komen.

Volledig scherm Róbert Bozeník. © Pim Ras Fotografie

In dat geval dient Feyenoord nog wel flink te werken aan het doelsaldo. Ajax heeft een doelsaldo van +45, terwijl Feyenoord op +13 staat. Hoopgevend voor de Rotterdammers is dat Ajax al twee duels op rij niet wist te scoren: in de Europa League tegen Getafe (2-0) en in de competitie tegen Heracles (1-0).

Indrukwekkend

De weg omhoog is in ieder geval ingezet onder Advocaat. Na het ontslag van Jaap Stam klom Feyenoord van de twaalfde naar de derde plaats. Onder Advocaat verloor Feyenoord nog geen wedstrijd in de eredivisie. De cijfers zijn indrukwekkend: tien zeges en twee gelijke spelen.

Over vier weken staat de Klassieker op het programma. De eerste editie van dit seizoen eindigde ruim in het voordeel van de Amsterdammers: de 4-0 deed Stam besluiten op te stappen. Komende zondag gaat Feyenoord op bezoek bij PSV. Ajax neemt het drie dagen na de return in de Europa League op tegen een andere titelkandidaat, AZ.