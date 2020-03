Dit is het sterrenelftal van... Patrick Paauwe

Hans van Breukelen

,,Hij was doelman van PSV toen ik daar debuteerde. Hij was degene waar ik met veel bewondering naar keek toen Oranje in 1988 Europees kampioen werd. Sindsdien had ik hem altijd hoog zitten, die man had een geweldige uitstraling. Jerzy Dudek heb ik bij Feyenoord meegemaakt, ook een geweldenaar.’’

Ulrich van Gobbel

,,Weet je, als het publiek zijn naam scandeerde liep hij het stadion uit en weer terug. Wat een drive had die man. Hij bestreek de hele rechterflank, een genot om mee te spelen. Het is ook nog eens een geweldige gozer. Het was mooi om samen kampioen te worden in 1999. Ik vond hem echt indrukwekkend.’’

Volledig scherm .Feyenoord-verdediger Ulrich van Gobbel zit op aangedane Ferrara van Juventus. © ANP

Kees van Wonderen

,,Rechts centraal kies ik voor Van Wonderen. Het was heerlijk om met hem samen te spelen. Hij was tactisch heel sterk, loste alles al van tevoren op. Bovendien was hij een meester in de opbouw.’’

Dante

,,Links kies ik voor Dante, de verdediger waarmee ik bij Borussia Mönchengladbach speelde. Hij heeft later nog bij Bayern München gezeten. Een heerlijke gozer en een typische Braziliaan. Hij kon verdedigen, maar had ook dat samba-voetbal in zich. De eerste keer dat ik hem ontmoette op de training, speelde hij direct iemand door de benen. Mooi was dat, haha.’’

Filip Daems

,,Daems is de beste linksback met wie ik heb gespeeld. Een echte kuitenbijter, geweldig. Bovendien was hij een fantastische prof. Hij werkte dag in, dag uit keihard. Je kon hem ook nog eens op meerdere posities neerzetten. Het was fijn om zo'n multifunctionele speler in de ploeg te hebben.’’

Jean-Paul van Gastel

,,Hij was de aanvoerder toen we in 1999 kampioen werden. Technisch en tactisch een heel goede speler en natuurlijk een goede vrije trap als wapen. Ik heb veel van hem geleerd. In die tijd woonde ik in Eindhoven en pikte ik hem op in Tilburg om naar Feyenoord te gaan. We hebben veel mooie gesprekken gevoerd.’’

Paul Bosvelt

,,Een ijzersterke middenvelder, altijd de baas in de duels. Hij kon eigenlijk alles: scoren, passen, verdedigen. Hij was het cement tussen de stenen bij Feyenoord. Hij was ook nog eens een grappige gozer. Echt een stand-up comedian in de kleedkamer. Dat verwacht je niet als je hem ziet, maar hij was heel goed voor de groep.’’

Volledig scherm Bosvelt, Kalou, Paauwe en Gyan vieren een doelpunt. © ANP

Shinji Ono

,,Shinji is echt een van de beste voetballers met wie ik ooit heb gespeeld. Een geweldige speler, die Japanner. Hij was een echte balvirtuoos. Hij was in de catacomben en kleedkamer altijd al bezig met trucjes, heerlijk. Hij waande zich een circusartiest, haha.’’

Volledig scherm Shinji Ono in duel met Miroslav Stevic van Fenerbahçe. © anp

Keisuke Honda

,,Ik sloot mijn carrière af bij VVV en stond daar op het veld met een andere Japanner, Keisuke Honda. Wat een speler was dat. Ik heb echt een fantastische tijd met hem gehad in Venlo. Uiteindelijk koos hij voor een transfer naar CSKA Moskou, dat vond ik niet de beste stap. Hij had echt, als hij een meer geleidelijke route had bewandeld, veel meer uit zijn loopbaan kunnen halen. Desondanks heb ik veel respect voor zijn kwaliteiten.’’

Ronaldo

,,Ik heb in mijn beginjaren bij PSV mogen spelen met Ronaldo. Echt, ik heb er geen woorden voor. Wat was dat een weergaloze spits. Hij was sterk, snel, doelgericht en fantastisch aan de bal. Ik vergeet nooit meer dat hij bij Bayer Leverkusen uit scoorde na een waanzinnige solo. Dat was prachtig om mee te maken. Hij is zeker de beste met wie ik ooit heb gespeeld.’’

Robin van Persie

,,Ik heb Robin als jong ventje bij Feyenoord meegemaakt. Toen was hij nog grillig. Ik heb hem later nog wel eens gesproken, toen zei hij dat hij baalde van hoe het was gelopen bij Feyenoord. Via Arsenal is hij uiteindelijk uitgegroeid tot een van de beste Nederlandse voetballers ooit. Hij had in zijn beginjaren een geweldige voorzet en natuurlijk een fluwelen linkerbeen. Mooi om te zien hoe goed hij uiteindelijk is geworden.’’