Dit is het Qatar-statement van Oranje, Amnesty International vraagt om meer steun

Naast de zwarte shirts met de tekst: ‘Football Supports Change’ voor de aftrap, draagt Georginio Wijnaldum tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Letland de aanvoerdersband met dezelfde tekst. De KNVB hoopt dat er snel veel landen zullen volgen, zodat de actie aan kracht wint. De KNVB was in 2010 geen voorstander om het WK aan Qatar toe te wijzen maar wil de mondiale eindronde gebruiken om diplomatieke druk uit te oefenen op de autoriteiten voor hervormingen.



De KNVB legde rond de aftrap van het duel met de Letten via haar eigen kanalen uit waar Football Supports Change voor staat. ,,Een band om je arm betekent in het voetbal echt wat”, meldt de bond. ,,Je leidt je elftal; in je club, voor je land, er wordt naar je gekeken. Een armband in het voetbal heeft impact, altijd. Vaak als we rouwen, maar ook als we iets willen zeggen. Voor vrijheid, tolerantie, inclusiviteit dragen we banden. Dan zijn we collectief aanvoerders. Als het moet, als we vinden dat iets niet kan of juist anders moet. Zoals nu: ‘Football Supports Change. Overal. Ook in Qatar. Qatar is het land waar we straks graag wereldkampioen willen worden. Maar niet zonder ook buiten de lijnen te kijken. Ons voetbal zetten we daarom in voor verandering. Gezamenlijk.”