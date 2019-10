Dit is het programma van de eerste ronde van de KNVB-beker

Alleen Hans Kraay sr. na minder duels weg als coach Feyenoord

19:34 Jaap Stam heeft Feyenoord al na de elfde speelronde verlaten. Alleen Hans Kraay sr. was al eerder ‘weg’ uit de Kuip. De oud-Feyenoorder vertrok in het seizoen 1982-1983 vanwege een hartkwaal al na zeven duels als hoofdtrainer. Officieel dan, want achter de schermen bleef hij betrokken bij het eerste elftal.