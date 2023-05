Dit is het programma van de 4 clubs die nog via de play-offs kunnen degraderen

Fortuna Sittard is door de resultaten elders afgelopen weekend verzekerd van een langer verblijf in de eredivisie. Vitesse speelde zich zo goed als zeker, alleen mathematisch is degradatie nog mogelijk.Ook Volendam lijkt zeker van een tweede seizoen in de eredivisie, maar het team van Wim Jonk is nog niet zeker. Dit is het resterende programma van de clubs onderin.