Dit is het programma in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker

Kökcü en Trauner nog onzeker bij Feyenoord voor uitduel met FC Groningen

Feyenoord-trainer Arne Slot weet nog niet of hij in de uitwedstrijd tegen FC Groningen van zondag kan beschikken over Orkun Kökcü en Gernot Trauner. Het duo trainde woensdag apart van de groep en ontbrak in het met 2-1-gewonnen Conference League-duel met Maccabi Haifa van donderdag.

10 december