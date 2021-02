Dit is het naïeve patroon dat PSV en Schmidt snel moeten doorbreken

Door Maarten Wijffels



Hoe PSV na 41 minuten de 3-0 van Bryan Linssen incasseerde, dat beeldde exact de argeloosheid uit waar eerder op de dag Guus Hiddink over sprak op tv. De oud-trainer vertelde als gast bij ESPN gisterochtend over het seizoen van zijn oude club.



Hiddink wil nog wel eens in wollige zinnen praten. Maar nu hield hij het kort en concreet. ,,Een topploeg krijgt over een heel seizoen in Nederland een goal of 19 à 20 tegen. Als ik dan naar PSV kijk, denk ik: die zijn zover niet. In veel wedstrijden valt er voor tegenstanders nog té veel te halen. Ook in kansen die je tegenkrijgt.’’