Na de Europese speelronde wacht een pittig programma voor de topclubs in de eredivisie. Feyenoord gaat op bezoek bij FC Twente, terwijl Ajax naar Sparta gaat. PSV reist naar Heerenveen. Dit is de verwachte opstelling en het blessurenieuws van jouw favoriete eredivisieclub.

NEC - SC Cambuur (vanavond, 20.00 uur)

Bijzonderheden NEC: NEC is ook tegen SC Cambuur niet op volle oorlogssterkte. De Nijmeegse club kan niet beschikken over Jonathan Okita en Pedro Ruiz. Elayis Tavsan en Mikkel Duelund keren daarentegen terug in de selectie. Okita wordt waarschijnlijk vervangen door Tavsan, die wegens een blessure vorige week ontbrak tegen AZ. Duelund start normaliter op de bank.

Bijzonderheden SC Cambuur: David Sambissa raakte tijdens het laatste duel met FC Utrecht geblesseerd. Het is nog onzeker of hij volledig is hersteld om te starten tegen NEC. Cambuur kan tegen NEC een record uit 1995 evenaren. Als er gewonnen wordt, is het de eerste gepromoveerde club sinds FC Dordrecht die vier keer achter elkaar wint in de eredivisie.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling SC Cambuur. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling NEC. © DPG Media

Fortuna Sittard - FC Groningen (zaterdag, 18.45 uur)

Bijzonderheden Fortuna Sittard: De druk staat er bij Fortuna Sittard behoorlijk op in aanloop naar de wedstrijd tegen FC Groningen. Vorige week ging de ploeg van Sjors Ultee nog met 3-1 onderuit bij Heracles en verkeert daarom in serieuze degradatiezorgen. Desondanks lijkt Ultee grotendeels vast te houden aan het elftal dat de laatste tijd weinig indruk maakt.

Bijzonderheden FC Groningen: Tomas Suslov pakte in de vorige speelronde zijn vijfde gele kaart en is geschorst. Een aderlating voor FC Groningen, want de 19-jarige middenvelder is bezig aan een goed seizoen. Omdat Michael de Leeuw ziek is, keert topscorer Cyril Ngonge vermoedelijk terug in de basis. Vorige week werd hij door trainer Danny Buijs gepasseerd. Romano Postema is hersteld van een blessure en begint op de bank.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Groningen. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Fortuna Sittard. © DPG Media

PEC Zwolle - RKC Waalwijk (zaterdag, 20.00 uur)

Bijzonderheden PEC Zwolle: Het gebit van Yuta Nakayama is deze week hersteld, dus de Japanner kan spelen. Dat geldt niet voor aanvoerder Bram van Polen, die hamstringklachten heeft.

Bijzonderheden RKC Waalwijk: Linksback Alexander Büttner traint nog altijd niet met de groep mee, Van den Buijs lijkt na zijn schouderblessure wel weer fit genoeg om te starten. Bij PEC speelt een oude bekende; voor doelman Kostas Lamprou is het een weerzien met zijn teamgenoten van vorig jaar.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling RKC. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PEC Zwolle. © DPG Media

Willem II - Go Ahead Eagles (zaterdag, 21.00 uur)

Bijzonderheden Willem II: Vorige week waren Emil Bergström en Pol Llonch er niet bij, zij moesten het verloren duel bij SC Heerenveen laten schieten wegens fysieke ongemakken. Het ervaren duo lijkt fit genoeg om tegen Go Ahead Eagles aan de aftrap te staan.

Bijzonderheden Go Ahead Eagles: Go Ahead Eagles heeft een flinke jas uitgedaan afgelopen weken en moet flink improviseren voor het duel met Willem II. Trainer Kees van Wonderen reist met een flink uitgeklede selectie af naar Tilburg, waar de geschorsten Inigo Cordoba en Joris Kramer ontbreken. Ook de geblesseerden Bas Kuipers (knie), Turan Tuzlacik (enkel), Giannis Botos (hamstring), Marc Cardona (lies), Ogechika Heil (hamstring) en Sam Crowther (hartspier) zijn er niet bij. ,,Dat is veel’’, knikt Van Wonderen. ,,Maar zorgelijk? Natuurlijk heb ik liever wat meer smaken, maar het biedt ook kansen voor andere spelers.’’

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Go Ahead Eagles. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Willem II. © DPG Media

Sparta - Ajax (zondag, 12.15 uur)

Bijzonderheden Sparta: Sparta is compleet voor het duel van zondagmiddag met Ajax. Aangezien het verdedigend de laatste weken behoorlijk staat bij de Rotterdamse club, zal coach Henk Fraser in die linie vermoedelijk geen mutaties doorvoeren. Wel is het waarschijnlijk dat op het middenveld wat meer ‘voetbal’ komt in de persoon van Mo Osman. Dit zou ten koste kunnen gaan van aanvaller Emanuel Emegha, die vorige week tegen FC Twente (0-1 nederlaag) teleurstelde.

Bijzonderheden Ajax: Ajax kan tegen Sparta voor het zesde opeenvolgende uitduel het doel schoon houden. Dat is de langste reeks sinds 1995, toen het succesteam van trainer Louis van Gaal zeven keer op rij op vreemde bodem geen tegengoal incasseerde.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Ajax. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Sparta. © DPG Media

FC Twente - Feyenoord (zondag, 14.30 uur)

Bijzonderheden FC Twente: Virgil Misidjan is bij Twente nog een vraagteken. De buitenspeler wordt zaterdag nog getest. De Enschedeërs bezetten momenteel de zesde plaats in de eredivisie.

Bijzonderheden Feyenoord: Trainer Arne Slot zal Justin Bijlow waarschijnlijk wederom moeten missen. Ofir Marciano moet hem in dat geval opnieuw vervangen. De doelman had er deze maand twee interlands met Israël op zitten, maar maakte in Praag geen goede indruk. Of Bryan Linssen op tijd fit is, is onzeker. In dat geval speelt supersub Cyriel Dessers in Enschede.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Feyenoord. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Twente. © DPG Media

FC Utrecht - Heracles Almelo (zondag, 14.30 uur)

Bijzonderheden FC Utrecht: Na twee nederlagen op rij in uitwedstrijden (bij Vitesse en Cambuur) aast Utrecht op een zege. In de weliswaar lege Galgenwaard stond de ploeg van trainer René Hake pas 8 minuten op achterstand dit eredivisieseizoen. De cijfers: zestien punten in zes thuisduels en een doelsaldo van 21-6. In alle thuiswedstrijden scoorde Utrecht minimaal twee keer.

Bijzonderheden Heracles: Heracles-trainer Frank Wormuth kan voorlopig niet beschikken over Rai Vloet, die betrokken was bij een dodelijk ongeluk. Zijn vervanger is net als vorige week tegen Fortuna Sittard de 20-jarige Elias Sierra. Giacomo Quagliata keert na een schorsing terug in de basis uit tegen FC Utrecht. Bilal Basacikoglu is nog niet 100 procent fit na een blessure en begint op de bank.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heracles. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Utrecht. © DPG Media

SC Heerenveen - PSV (zondag, 16.45 uur)

Bijzonderheden SC Heerenveen: In de thuiswedstrijd tegen Ajax was Anthony Musaba een wapen aan de rechterkant van SC Heerenveen, maar de flankspeler is door zijn dubbele gele kaart van vorige week geschorst tegen PSV. Goed nieuws daarentegen is de terugkeer van Sven van Beek in het centrum van de defensie. Nick Bakker staat vermoedelijk naast hem, Ibrahim Dresevic verdwijnt in dat geval naar de bank. De Jong en Van der Heide ontbreken.

Bijzonderheden PSV: Bij PSV zijn er nog steeds veel afwezigen, maar door een aantal overwinningen op rij zijn de blessurezorgen wat naar de achtergrond gedrukt. Een aantal vervangers vulde de posities van de eerdere basisspelers goed in. PSV lijkt voor de derde keer op rij met dezelfde elf spelers te starten.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PSV. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling SC Heerenveen. © DPG Media

Vitesse - AZ (zondag, 20.00 uur)

Bijzonderheden Vitesse: Danilho Doekhi en Markus Schubert keren terug in de basis van Vitesse. Het duo is na een Europese schorsing weer beschikbaar bij de Arnhemse club. Voor de topper tegen AZ ontbreken bij de Gelderse eredivisionist Oussama Darfalou en Romaric Yapi.

Bijzonderheden AZ: Het is nog de vraag of Hakon Evjen de wedstrijd tegen Vitesse haalt. De Noor werd tegen Jablonec uit de wedstrijd geschopt. Hij moest zich laten vervangen vanwege een enkelblessure. Evjen had juist een basisplaats veroverd ten koste van Albert Gudmundsson.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling AZ. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Vitesse. © DPG Media

Bekijk hier onze eredivisievideo's: