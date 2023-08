Dit is de route van Ajax, PSV, AZ en FC Twente richting de Europese groepsfases

PSV

PSV speelt in de derde voorronde van de Champions League tegen Sturm Graz, dat dinsdagavond in het heenduel met 4-1 werd verslagen. Daarmee staan de Eindhovenaren met anderhalf been in de play-offsronde voor de Champions League. Afgelopen maandag werd bekend dat daarin Rangers FC of Servette de tegenstander is.

PSV speelt het eerste duel uit en de return in eigen huis, mits Sturm Graz zich in de return van volgende week niet opricht. Mochten de Oostenrijkers alsnog doorgaan, dan is PSV al zeker van een plek in de poulefase van de Europa League.

Ajax stroomt pas in tijdens de laatste kwalificatieronde van de Europa League en hoeft dus slechts één tegenstander te verslaan om het hoofdtoernooi te bereiken. De Amsterdammers werden afgelopen maandag tijdens de loting gekoppeld aan de winnaar van het duel tussen FC Astana en Loedogorets. Astana won het eerste duel van dat tweeluik gisteren met 2-1. Eind augustus worden de play-offs afgewerkt.

Winst betekent dat Ajax in de koker gaat voor de poulefase van de Europa League. Bij een nederlaag is Ajax gegarandeerd van een plek in de Conference League. Ajax speelt op 24 augustus eerst uit, de return in de Johan Cruijff ArenA volgt een week later.

Voor AZ begint het Europese avontuur morgen met een uitwedstrijd tegen Santa Colombo (Andorra). Als de Alkmaarders dat tweeluik winnen, gaat de ploeg van Pascal Jansen in de play-offs van de Conference League strijden tegen Arouca (Portugal) of SK Brann (Noorwegen). Een nederlaag in de dubbele ontmoeting betekent meteen uitschakeling en geen Europees voetbal.

Sem Steijn schoot FC Twente vorige week naar de derde voorronde van de Conference League, door tweemaal het duel met Hammarby te beslissen. Twente speelt deze week tegen Riga FC uit Letland en weet ook al hoe de laatste horde richting een plek in de groepsfase eruit ziet: de winnaar van Fenerbahçe (Turkije) of Maribor (Slovenië) is na een zege op Riga de laatste tegenstander.

Landskampioen Feyenoord hoefde als enige Nederlandse club geen voorronde te spelen om zich te plaatsen: de kampioen van Nederland is verzekerd van een plek in het grootste clubtoernooi. Omdat Manchester City de Treble won, zitten de Rotterdammers tijdens de loting zelfs in pot 1. Daardoor ontloopt Feyenoord de kampioenen van de grootste voetballanden.

