Dit hebben de internationals dit weekend op het programma staan

Terug bij de clubNa de twee mooie interlands tegen Frankrijk en Duitsland, zijn de zestien spelers die de afgelopen week in actie kwamen voor Oranje tot maart weer terug bij hun club. Komen ze in actie? Zo ja, tegen wie? En wat is de inzet?

Volledig scherm Virgil van Dijk en Quincy Promes vieren de 2-2 tegen Duitsland. © AFP La Liga

Jasper Cillessen is bij Ronald Koeman de eerste keeper van het Nederlands elftal, maar zal morgenavond (20.45 uur) bij de uitwedstrijd van FC Barcelona tegen Atlético Madrid gewoon weer op de bank zitten. FC Barcelona staat bovenaan in de Spaanse competitie, Atlético heeft één puntje minder en staat derde.



Quincy Promes is met zijn Sevilla de nummer twee van Spanje met één puntje minder dan FC Barcelona. Zondagmiddag speelt Sevilla thuis tegen Real Valladolid, de nummer 7 uit de Spaanse competitie met oud-FC Twente spits Enes Ünal.

Volledig scherm Memphis Depay viert zijn treffer tegen Frankrijk. © Getty Images Ligue 1

Memphis Depay was belangrijk in allebei de wedstrijden van Oranje, Kenny Tete speelde alleen tegen Duitsland. Met Olympique Lyon, de nummer vier in de Franse competitie, spelen ze vanavond de altijd beladen Derby du Rhône tegen Saint-Étienne, dat vijfde staat met een puntje minder. Tete speelde dit seizoen tot op heden pas 166 minuten in clubverband, Depay staat al op zes goals en zes assists na zeventien wedstrijden in de Franse competitie en Champions League.

Premier League

Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum scoorden afgelopen week allebei voor Oranje. Morgen spelen ze met Liverpool de uitwedstrijd bij Watford, de nummer zeven van de Premier League met landgenoten Daryl Janmaat en Marvin Zeegelaar. Liverpool is de nummer twee van de Engelse competitie met twee punten achterstand op koploper Manchester City.



Nathan Aké, die kort inviel tegen Frankrijk, speelt zondagmiddag met Bournemouth tegen Arsenal. De 23-jarige verdediger uit Den Haag staat nu knap zesde met zijn club, vier punten onder nummer vijf Arsenal.

Volledig scherm Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk, de twee Nederlanders bij Liverpool. © Pim Ras Fotografie

Serie A

Marten de Roon speelde twee keer 90 minuten tegen Frankrijk en Duitsland en treedt zondag met zijn ploeg Atalanta Bergamo - de nummer 8 uit de Serie A - aan tegen laagvlieger Empoli.

Süper Lig

Ryan Babel viel geblesseerd uit in de wedstrijd tegen Duitsland en mist daardoor morgen de wedstrijd tegen Ankaragücü. Zijn ploeg Besiktas staat zevende in de Turkse Süper Lig. Het is nog de vraag of Babel op tijd weer fit is voor de derby tegen Galatasaray van volgende week.

Bundesliga

Ryan Babel werd tegen Duitsland kort voor rust vervangen door Javairô Dilrosun. De twintigjarige Amsterdammer debuteerde tegen Duitsland voor Oranje, maar viel al in de 65ste minuut weer geblesseerd uit en moet zaterdag vanaf de kant toekijken als zijn Hertha BSC - achtste in de Bundesliga - thuis speelt tegen Hoffenheim.

Eredivisie

Het trio Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Daley Blind speelt morgenavond met Ajax de uitwedstrijd bij NAC Breda, de hekkensluiter in de Eredivisie. Ajax staat tweede op vijf punten van de ongeslagen koploper PSV.

Luuk de Jong, die inviel tegen de Duitsers, start morgenavond gewoon weer in de basis bij PSV in de thuiswedstrijd tegen Heerenveen. Met elf doelpunten is De Jong topscorer in de Eredivisie, waarin PSV fier aan kop gaat. Steven Bergwijn speelde tegen Frankrijk en was licht geblesseerd tegen Duitsland, maar verschijnt bij de wedstrijd van PSV weer gewoon aan de aftrap. Net als Denzel Dumfries, die indruk maakte tegen Frankrijk, maar tegen Duitsland ook op de bank bleef.

Tonny Vilhena viel in allebei de wedstrijden van het Nederlands elftal in en de enige Feyenoord-international speelt zondag in de Kuip tegen FC Groningen, de nummer 16 van de eredivisie.