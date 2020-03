Dit elftal eredivisionisten is vanaf morgen gratis op te pikken

Yanick van Osch

Van Osch gold jarenlang als gedoodverfde eerste keus onder de PSV-lat, maar zwaar blessureleed gooide de afgelopen seizoenen roet in het eten van de derde doelman van PSV. De Eindhovenaren besloten zijn contract vorig jaar nog met een seizoen te verlengen, maar nu mag Van Osch zijn heil ergens anders zoeken.

Chris Kum

De multi-inzetbare verdediger van VVV is een bekend gezicht in de eredivisie. De Duitser speelde al 310 wedstrijden op het hoogste niveau voor ADO Den Haag, SC Heerenveen, FC Utrecht, Roda JC en VVV. Ook dit seizoen is hij basisspeler bij de Venlonaren.

Volledig scherm Chris Kum en Teun Bijleveld. © BSR Agency

Eric Botteghin

Botteghin was aan het begin van het seizoen aanvoerder bij Feyenoord. Na de komst van Dick Advocaat verloor de Braziliaan de band aan Steven Berghuis, maar Botteghin vormde de laatste maanden een vast koppel met Marcos Senesi. Ook Botteghin is een ervaren eredivisionist: de 32-jarige verdediger uit São Paulo speelde al 243 competitiewedstrijden.

Daniel Schwaab

Ook PSV besloot nóg een contract op te zeggen. Daniel Schwaab is vanaf vandaag formeel contractloos. De Duitser keerde afgelopen zomer terug bij PSV en was voor de coronastop basisspeler. Schwaab kreeg ook al te horen dat hij definitief geen nieuwe verbintenis hoeft te verwachten. Ron Vlaar, die in 2014 nog onderdeel was van het succesvolle Oranje dat de halve finale van het WK bereikte, is gratis af te halen bij AZ.

Jan-Arie van der Heijden

In het kampioensjaar van Feyenoord (seizoen 2016/2017) vormde Van der Heijden het centrale duo met Botteghin. Drie jaar later zet Feyenoord de twee verdedigers dus voorlopig op straat. Van der Heijden kwam dit seizoen nauwelijks aan speeltijd toe. Onder Dick Advocaat kreeg hij aanvankelijk nog wat speelminuten, maar inmiddels dateert zijn laatste wedstrijd alweer van november 2019.

Volledig scherm Jan-Arie van der Heijden. © BSR Agency

Calvin Verdonk

De Feyenoord-huurling is dit seizoen basisspeler bij FC Twente. Feyenoord besloot zijn contract (nog) niet te verlengen, waardoor Verdonk op straat komt te staan. De 22-jarige linksback zou eigenlijk in de tweede seizoenshelft naar de Verenigde Staten verkassen, maar hij koos voor een langer verblijf in Enschede.

Dion Malone

Malone kan als rechtsback, middenvelder én in het centrum van de defensie uit de voeten. Op een uitstapje naar het Azerbeidzjaanse FK Qabala na is Malone al jaren een stabiele kracht bij ADO Den Haag. Malone is 31 jaar en heeft 178 eredivisiewedstrijden in de benen.

Volledig scherm Dion Malone in duel met Patrick Joosten (rechts). © foto: Carla Vos

Urby Emanuelson

Ajax, AC Milan, AS Roma, Atalanta Bergamo, Hellad Verona, Sheffield Wednesday, FC Utrecht, clubloos. Het carrièrepad van Emanuelson kan gerust opvallend worden genoemd. De zeventienvoudig Oranjeklant leeft de komende weken in onzekerheid. De 33-jarige middenvelder bezette dit seizoen al meerdere posities bij FC Utrecht. De laatste wedstrijden fungeerde de linkspoot zelfs als rechter centrale verdediger.

Volledig scherm Urby Emanuelson. © BSR Agency

Peter van Ooijen

VVV is dit seizoen met 24 treffers de minst scorende ploeg van de eredivisie. Daarvan deed Van Ooijen een flinke duit in het zakje: de 28-jarige middenvelder is clubtopscorer met vijf goals. Het jeugdexponent van PSV speelde eerder eredivisievoetbal voor Go Ahead Eagles en Heracles Almelo.

Klaas-Jan Huntelaar

Ook de grootste namen kunnen slachtoffer worden van de 1 april-grens, zo bewijst Huntelaar. De 36-jarige spits van Ajax, die 76 interlands voor het Nederlands elftal speelde, hoorde gisteren dat zijn contract formeel wordt opgezegd. Ook dit seizoen levert de spits weer een bijdrage bij de Amsterdammers. Hij scoorde dit seizoen negen keer in competitieverband. Huntelaar liet eerder in een interview weten te willen doorgaan.

Tomas Necid

Ondanks dat Necid onder Alan Pardew zijn basisplaats verloor bij ADO Den Haag, is de 44-voudig Tsjechisch international clubtopscorer bij de nummer zeventien. Necid maakte dit seizoen zes doelpunten. De dertigjarige centrumspits was in het verleden onder meer succesvol actief bij PEC Zwolle. Die club zette juist spits Lennart Thy op straat.

Volledig scherm Tomas Necid. © BSR Agency