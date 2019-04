‘Dit Ajax maakt zeker kans’

Moniz trots op Excelsior-klus: ‘Dit is een grote eer’

8 april Ricardo Moniz maakt het seizoen als interim-trainer bij Excelsior af. Hij moet de Rotterdamse club in de resterende vijf wedstrijden in de eredivisie zien te houden, zo bevestigt Excelsior. Moniz zelf is trots, zo laat hij in een reactie weten.