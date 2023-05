Dirk Kuyt loopt in week voor mogelijk kampioensduel mee met trainersstaf Feyenoord

Kuyt werd november vorig jaar ontslagen als trainer van ADO Den Haag en zit sindsdien zonder club. Hij kijkt dinsdag en woensdag mee met trainer Arne Slot. Kuyt was als speler in tweede periodes bijzonder succesvol bij Feyenoord waarmee hij drie prijzen pakte. De voormalig speler van onder meer FC Utrecht en Liverpool werd daarna trainer in de jeugd van Feyenoord en had de onder 19 van de Rotterdamse club onder zijn hoede.

Ontslag bij ADO

Voor Kuyt betekent in ieder geval een rentree op het voetbalveld, nadat hij in november bij ADO werd ontslagen. Daar was de Katwijker destijds pas vijf maanden in dienst, maar aan de praat kreeg hij de Haagse formatie nooit. Na zestien wedstrijden stond ADO in de Keuken Kampioen Divisie pas op zestien punten, goed voor een zeventiende plek op de ranglijst. Na het ontslag van Kuyt nam Dick Advocaat het stokje in Den Haag van hem over.