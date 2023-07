Directeur FC Twente na rellen in stadion: ‘Kaarten niet in handen gekomen voor wie ze bestemd waren’

In de Grolsch Veste braken na afloop van FC Twente-Hammarby IF in het duel in de voorronde van de Conference League rellen uit. Directeur Paul van der Kraan schoof aan bij de persconferentie en noemde de massale vechtpartij ‘FC Twente-onwaardig’ en ‘vreselijk’.

,,Dit hoort niet in een voetbalstadion, in geen enkel stadion", begon Van der Kraan, die stelde dat de club verplicht was om tweehonderd kaarten aan familieleden of sponsoren van Hammarby beschikbaar te stellen. ,,Maar die kaarten zijn in mijn ogen niet in handen gekomen bij het publiek dat die kaarten zou moeten ontvangen.”

De Twente-directeur vond het lang duren totdat stewards en beveiliging ingrepen. Van der Kraan zegt dat er meerdere scenario's zijn doorgesproken. ,,In één van de scenario’s die we vooraf besproken hebben zouden we direct met stewards en beveiligingspersoneel komen in dit geval. Alleen dat duurde erg lang. Er kwam een hele beweging op gang. Het duurde ook erg lang na de wedstrijd en ik begrijp niet dat spelers zelf niet door hebben dat er wat gaande is. De druppel was naar mijn idee dat de spelers van Hammarby voor de hoofdtribune gingen staan. Dan gaat het hard.”

Uiteindelijk kwam de ME eraan te pas om de massale vechtpartij te stoppen. ,,De afspraak is dat het buiten het stadion voor de politie is en daarbinnen voor de club. Dat probeer je zo lang mogelijk staande te houden en na te komen.”

Supporters mogelijk thuislaten

Of het voorkomen had kunnen worden? ,,Dat gaan we uitzoeken. Ik vind het te snel om daar nu een antwoord op te geven.” Over een week is de turn in Stockholm. De kans bestaat dat supporters van FC Twente thuisblijven, zegt Van der Kraan. ,,Maar daar kan ik nu nog geen antwoord op geven.” Over eventuele maatregelen die de club neemt, wordt de komende dagen meer duidelijkheid verwacht.

Volgens Van der Kraan is één supporter van Hammarby van de tribune gevallen en naar het ziekenhuis gebracht. ,,Ik weet niet hoe hij eraan toe is.”

