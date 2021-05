Dion Malone likt de wonden na mislopen promotie: ‘Ik ben er kapot van’

In Breda leken beide ploegen af te stevenen op een verlening, tot NEC kort voor tijd de beslissende 1-2 maakte. ,,Je bent zo dichtbij", treurt Malone. ,,Ik ben er kapot van. We hebben er alles aan gedaan, alleen was het nét niet genoeg.”

Mede door het warme onthaal voorafgaand aan de wedstrijd, had Malone er voor het eerste fluitsignaal een goed gevoel over. ,,Er was spanning, maar dat was goeie spanning. Het mocht niet zo zijn. Het is wat het is.”

Malone moet zich dus ook volgend seizoen richten op een seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Hij houdt zich ondanks de teleurstelling vast aan het spel van de laatste weken. ,,De laatste periode zijn we als team echt gegroeid. Dat geeft ons vertrouwen en moeten we meenemen naar volgend seizoen.”

El Allouchi

Ook Mounir El Allouchi was er kapot van: ,,Het is een achtbaan van emoties. Ik vind het moeilijk om de wedstrijd terug te halen. Het is echt een rotgevoel. We waren dominant aan de bal, maar dat leidde niet grote kansen. Het is een beetje vergelijkbaar met wat wij in Emmen hebben gedaan. Zij scoren twee keer na twee kansen. Dat is pijnlijk. Geloof me, dit is echt pijnlijk. Voor de fans, voor mij. Hoe wij zijn onthaald de afgelopen dagen... Dit verdienen de fans niet. We hebben alles gegeven. Ik heb acht jaar lang van die fans genoten.”