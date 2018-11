Dilrosun snapt weinig van opmerkingen Hertha-coach: ‘Ik blijf gewoon normaal doen’

Dilrosun speelde jarenlang in de jeugd van Ajax, maar maakte in 2014 de overstap naar Manchester City. Afgelopen zomer vertrok Dilrosun transfervrij naar Hertha BSC, waar hij dit seizoen al goed was voor twee goals en vier assists in dertien duels. ,,Als Ajax mij in de jeugd ook een contract had aangeboden, dan was ik waarschijnlijk niet naar Manchester City gegaan”, vertelt hij. ,,Maar Marc Overmars belde pas toen ik mijn jawoord al had gegeven. Misschien was het ook wel goed zo. In Amsterdam wilden vrienden met mij stappen of verkeerde dingen doen. Nu ging ik met mijn ouders naar Engeland en telde alleen maar het voetbal.”