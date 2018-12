Die blik van Miedema…

2019 moet het jaar van de Oranjeleeuwinnen worden. De Europees kampioen gaat ook op het WK, komende zomer in Frankrijk, voor de hoofdprijs. Raakt Nederland opnieuw in de ban van de voetbalvrouwen? AD-verslaggever Daniël Dwarswaard kijkt alvast in de glazen bol.