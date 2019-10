Dick Advocaat neemt John de Wolf mee naar Feyenoord

Álle assisten­ten eruit, John de Wolf tweede man onder Advocaat

2:32 Jean-Paul van Gastel leidde gisteren, bij gebrek aan een hoofdtrainer na het vertrek van Stam, de training van Feyenoord op trainingscomplex 1908. De clubleiding ziet voor de voormalig speler, die al jarenlang assistent is in de Kuip, echter geen rol meer weggelegd in de nieuwe technische staf. Van Gastel liet zich onder het bewind van Stam volgens insiders niet of nauwelijks gelden en moet vertrekken.