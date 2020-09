Dick Advocaat: Lange voorbereiding kwam echt de keel uit

Door Mikos Gouka



Dick Advocaat en zijn spelers waren duidelijk. Het woord eindelijk bleef vallen. Feyenoord is blij dat het morgen in Zwolle eindelijk de competitie start tegen PEC. ,,Het heeft echt lang geduurd’’, zegt middenvelder Orkun Kökcü. ,,Marcos Senesi plaatste deze week al iets op zijn social media, dat het bijna zover is. Dat gevoel heb ik ook heel erg. Ik ben blij dat ik een echte wedstrijd in de benen heb met Turkije tegen Servië. Mijn debuut in de nationale ploeg. Maar wat nu telt is de start met Feyenoord, we willen er meteen staan.’’

Dick Advocaat stipte vaak aan dat zijn selectie niet breed genoeg was. De 72-jarige Hagenaar is na de komst van Joao Carlos Teixeira tevreden. De Portugees zorgt voor concurrentie op het middenveld zoals Mark Diemers dat al weken doet. De bij Fortuna Sittard weggeplukte middenvelder is inmiddels met Jens Toornstra verwikkeld in een strijd om een basisplek.

Zoals er ook achterin nog gestreden wordt voor een plekje bij de eerste elf tegen PEC Zwolle. Bart Nieuwkoop lijkt de strijd om de positie van rechtsachter voorlopig te hebben gewonnen. Keeper Justin Bijlow, Marcos Senesi en Ridgeciano Haps zijn zeker van een plek, maar er is door de schorsing van Eric Botteghin nog één positie open. Rechtspoot Lutsharel Geertruida krijgt die plek. Wouter Burger was ook een kandidaat, de eigen kweek deed het verrassend goed als centrale verdediger maar de jongeling moet zich op verdedigend vlak nog wel wat ontwikkelen alvorens hij op die positie echt een vaste waarde kan worden.

,,De jongens hebben hard gewerkt in de voorbereiding, nu begint het echte werk’’, zegt Dick Advocaat, die alleen nog een centrale verdediger aan zijn selectie wil toevoegen. ,,Die verdediger komt er op korte termijn. Die voorbereiding komt de keel uit hoor. Ik vond het deze week wel slap. Tot de laatste training.’’

Joao Carlos Teixeira zit meteen bij de wedstrijdselectie voor de ouverture van de Rotterdammers op gewoon gras in Zwolle. ,,Gelukkig gewoon gras, want voetbal hoort op gras te worden gespeeld’’, zegt keeper Justin Bijlow.

Kökcü is het met de keeper, die onder de lat bij Jong Oranje tweemaal de nul hield in interlands tegen Jong Belarus en Jong Noorwegen, eens. ,,Maar zie het ook zo: er is nu geen excuus meer voor wedstrijden op kunstgras. Niemand kan na afloop klagen over de ondergrond. Het is gras en wij willen goed beginnen aan het seizoen door PEC Zwolle te verslaan. Ik heb het gevoel dat we er klaar voor zijn, maar dat moet altijd nog maar blijken als het zover is.’’

Advocaat is blij dat de lastige voorbereiding voorbij is. De interlandperiode kwam uiterst ongelegen, maar de vijf spelers die zich namens Feyenoord bij vertegenwoordigende elftallen moesten melden zijn allemaal pijnvrij teruggekeerd in de Kuip. ,,Het werd tijd dat het ging beginnen, dat merkte ik wel aan de groep de laatste dagen. Ik heb geen idee hoe het gaat uitpakken na zo’n lange periode zonder competitievoetbal. Zijn de ploegen voorzichtig? Gaan ze er meteen vol op? We zullen het zien.’’

