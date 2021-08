Dick Advocaat krijgt oeuvreprijs bij Rinus Michels Awards, unieke trilogie Ten Hag

Al 41 jaar trainerDick Advocaat heeft voor al zijn verdiensten in de voetbalwereld een oeuvreprijs gekregen. De 73-jarige Hagenaar kon de prijs vandaag bij de uitreiking van de Rinus Michels Awards niet zelf in ontvangst nemen. Hij is met de nationale ploeg van Irak op trainingskamp in Marbella.

Advocaat is al 41 jaar actief als coach. Na zijn succesvolle begin als amateurtrainer bij DSVP uit Pijnacker, dat hij combineerde met het spelen voor Sparta en FC Utrecht, was hij sinds 1987 werkzaam in het profvoetbal.

Hij werkte achtereenvolgens voor Haarlem, SVV, Dordrecht, Oranje, PSV, Rangers, opnieuw Oranje, Borussia Mönchengladbach, de Verenigde Arabische, Zuid-Korea, Zenit Sint-Petersburg, België, AZ, Rusland, opnieuw PSV, opnieuw AZ, Servië, Sunderland, Fenerbahçe, voor de derde keer Oranje, Sparta, FC Utrecht en Feyenoord. Bij de Rotterdamse club leek hij het afgelopen seizoen dan toch echt bezig aan zijn allerlaatste klus als trainer, maar twee maanden later tekende hij al een contract als bondscoach van Irak.

Met dat land wil Advocaat nu naar het WK van eind 2022 in Qatar. Advocaat begint met Irak over een kleine maand aan de derde ronde van de WK-kwalificatie van de Aziatische voetbalconfederatie (AFC). Op 2 september is Zuid-Korea in Seoul de eerste tegenstander. Irak neemt het in poule A ook op tegen Iran, Libanon, Syrië en de Verenigde Arabische Emiraten, waar Bert van Marwijk bondscoach is. Advocaat zal Irak dit jaar ook bij de Arab Cup in Qatar en de Gulf Cup in eigen land leiden.

Eerdere winnaars van de oeuvreprijs:

• Co Adriaanse (2017)

• Johan Cruijff (2016)

• Guus Hiddink (2015)

• Louis van Gaal (2013)

• Leo Beenhakker (2010)

• Foppe de Haan (2009)

• Wiel Coerver (2008)

• Piet de Visser (2005)

• Kees Rijvers (2004)

Erik ten Hag is voor de derde keer verkozen tot trainer van het jaar. Bij de Rinus Michels Awards viel de coach van Ajax in de prijzen na zijn fraaie prestaties van afgelopen seizoen. Ten Hag kroonde zich tot landskampioen, won de KNVB beker en bereikte de kwartfinale van de Europa League.

Volledig scherm DE LUTTE, 09-07-2021 Ajax training in De Lutte pre season preparation 2021 / 2022 Erik ten Hag © Pro Shots / Pim Ras Daarmee troeft de succescoach mede-genomineerden Sjors Ultee (Fortuna Sittard), Fred Grim (RKC Waalwijk), Henk Fraser (Sparta Rotterdam) en Thomas Letsch (Vitesse) af. Ten Hag werd in 2016 als eerst verkozen tot beste coach van Nederland. Destijds stond hij nog aan het roer bij FC Utrecht. In 2019 ontving hij de prijs voor de tweede keer.

De prijs voor de beste trainer van het jaar wordt sinds 2004 uitgereikt in Nederland. Afgelopen seizoen werd er vanwege de vroegtijdig afgebroken competitie geen winnaar benoemd. Met zijn derde behaalde trofee is Ten Hag nu de coach die het vaakst in de prijzen is gevallen. Phillip Cocu (2015 en 2018), Frank de Boer (2013 en 2014), Louis van Gaal (2007 en 2009) en Guus Hiddink (2005 en 2006) wonnen de prijs allen tweemaal.

Henk de Jong is verkozen tot beste trainer van de Keuken Kampioen Divisie. Met SC Cambuur promoveerde hij oppermachtig naar het hoogste niveau. Ook in 2019 was hij al hard op weg naar de eredivisie, maar daar moest vanwege de coronapandemie destijds een flinke streep doorheen.