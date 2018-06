DHSC speelbal van FC Utrecht

Onderhande­lin­gen over redding FC Twente in impasse

9:35 De onderhandelingen tussen de gemeente Enschede en FC Twente over financiële redding van de club zijn in een impasse geraakt. Hoewel de gemeenteraad er nog niet officieel over heeft vergaderd, is duidelijk dat er in de Enschedese gemeentepolitiek absoluut geen draagvlak is om aan alle eisen van FC Twente te voldoen.