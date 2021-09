Deze vuurwerkbom liet IJsselderby exploderen: bekijk de beelden

Op videobeelden is te zien hoe een rokend projectiel tussen de PEC-supporters in het uitvak terechtkomt. Een supporter duikt weg. Een split-second later is te zien hoe het projectiel met een flits en een knal in de menigte explodeert. Bij de explosie raakte een man gewond aan het achterhoofd, hij liep een dikke bult en een grote zwarte vlek op.

Tweede keer gestaakt

Op Twitter legt PEC Zwolle de verantwoordelijkheid voor het vuurwerksmijten bij de fans van de thuisclub. ,,Kevin Blom legt het spel stil omdat er vanuit een vak met Go Ahead Eagles-supporters vuurwerk in het uitvak wordt gegooid.’’ Of er vanuit het uitvak ook vuurwerk is gegooid naar de supporters van Go Ahead Eagles is op dit moment niet duidelijk.