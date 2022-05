Deze scheidsrechter fluit de Conference League-finale tussen Feyenoord en AS Roma

De Roemeense scheidsrechter Istvan Kovacs leidt de finale van de Conference League tussen Feyenoord en AS Roma. De wedstrijd vindt plaats op 25 mei in Tirana, de hoofdstad van Albanië.

Kovacs wordt geassisteerd door zijn landgenoten Vasile Florin Marinescu en Mihai-Ovidiu Artene. De Zwitser Sandro Schärer is de vierde scheidsrechter in Tirana en Marco Fritz is de videoscheidsrechter.

De Roemeen is sinds 2010 internationaal scheidsrechter en floot dit seizoen tien Europese wedstrijden, waaronder de eerste halve finale in de Champions League tussen Manchester City en Real Madrid. Kovacs leidde afgelopen jaar op het EK voetbal de wedstrijd tussen Nederland en Noord-Macedonië. Die eindigde in 3-0 voor Oranje.

Champions League

De Franse scheidsrechter Clément Turpin is door de UEFA aangesteld om de finale van de Champions League te fluiten. Het wordt voor de 39-jarige Turpin de eerste keer dat hij de leiding heeft bij de eindstrijd van het belangrijkste clubtoernooi van Europa.

De finale gaat op zaterdag 28 mei tussen Liverpool en Real Madrid en wordt gespeeld in het Stade de France in Parijs.

Vorig jaar was Turpin de scheidsrechter bij de finale van de Europa League, tussen Villarreal en Manchester United. Dit seizoen was hij onder meer de arbiter bij het duel in de kwartfinales van de Champions League tussen Chelsea en Real Madrid. Ook leidde hij Ajax tegen Valencia in Amsterdam.

Pol van Boekel is aangewezen als VAR voor de finale van de Europa League op 18 mei. Die gaat tussen Eintracht Frankfurt en Rangers FC, waar Giovanni van Bronckhorst trainer is. Slavko Vincic uit Slovenië is de leidsman.