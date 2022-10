Deze afspraken heeft PSV met Xavi Simons gemaakt over eventuele terugkeer naar Paris Saint-Germain

Loting EK-kwalifica­tie: Oranje treft het niet met wereldkam­pi­oen Frankrijk als tegenstan­der

Nederland heeft het niet getroffen bij de loting voor het Europees kampioenschap van 2024 in Duitsland. In Frankfurt werd Oranje gekoppeld aan onder meer Frankrijk, Ierland en Griekenland. De eerste twee landen in de groep plaatsen zich rechtstreeks voor het EK. De laatste drie tickets voor het toernooi worden verdeeld in play-offs.

