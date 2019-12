Dest verkozen tot grootste talent van de Verenigde Staten

,,Het is een geweldige prijs om te winnen en ik ben er heel trots op. Ik wil iedereen bedanken die me hierbij heeft geholpen. Zonder hen was ik nu niet op het niveau waarop ik nu ben. Ik kijk er erg naar uit om in de toekomst meer prijzen te winnen voor de Verenigde Staten. Ik voel me hier erg gewaardeerd", laat Dest weten.



Dest verkoos eind oktober een interlandcarrière bij de Verenigde Staten boven die bij Oranje en met een assist was hij meteen belangrijk bij een 4-1 overwinning in de Nations League tegen Canada.



De rechtsback van Ajax kwam dit seizoen dertien keer in actie in de eredivisie waarin hij al vijf assists afleverde. Ook in de Champions League kwam Dest in vijf van de zes groepsduels in actie.